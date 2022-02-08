В Липецке освободилось место начальника управления благоустройства

Свой пост покидает начальник МБУ управления благоустройства Липецка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Алексей Романчукевич переходит на новое место работы. Понедельник, 7 февраля, стал его последним рабочим днем в должности руководителя управления.

Алексей Романчукевич родился в 1990 году. В 2016 году отучился на юриста в московской "Академии труда и социальных отношений". Позже окончил магистратуру ЛГТУ по специальности "Строительство".

Трудовой путь начал в столице в 2010 году. В Москве работал юристом. В 2018 году переехал в Липецк и занял должность замначальника городского управления благоустройства. В ноябре 2019 году его назначили на пост начальника.