Вылет самолета из Липецка в Москву задерживается из-за тумана

В Липецке из-за тумана перенесли авиарейс в Москву Фото: Юлия КЛЮЕВА

В аэропорту Липецка перенесли вылет самолета в Москву. Причина тому - непогода. С самого утра в областном центре сильный туман. Видимость - менее 500 метров. Туман может продержаться весь этот день, 8 февраля.

Так, самолет должен был покинуть липецкий аэропорт еще утром. Однако, авиарейс передвинули на 13.40. Если ничего не изменится, то самолет приземлится в Домодедово в 14.30. Аналогичная ситуация произошла в столице. Самолет из Москвы в Липецк задерживается. Вылет запланирован на 12.00 из аэропорта Домодедово. Время полета - 50 минут.

Кстати, пока вечерний рейс Липецк-Москва без изменений - вылет в 18.45. А в 19.10 самолет должен улететь в Минеральные воды. Так или иначе, все будет зависеть от погодных условий.