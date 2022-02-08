За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 15770 человек

Липчане продолжают болеть ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе, с 31 января по 6 февраля, 15 770 жителей Липецкой области заболели ОРВИ. Случаев гриппа не выявили. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, количество зараженных на 44% больше, чем неделей ранее. Прирост показателей произошел как среди детей, так и взрослых. Заболеваемость последних преимущественно связана с коронавирусом. В Липецке ОРВИ выявили у 10 753 человек - на 52% больше.

За неделю специалисты обследовали положительные пробы, взятые у 259 липчан. У 25% из них выявили РС-вирусы, 50% - вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

Жителей области просят соблюдать меры неспецифической профилактики: чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей, чаще проветривать помещения и делать влажную уборку.