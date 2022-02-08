Пожар на территории нефтебазы под Липецком переполошил спасателей

Небольшой по площади, но крайне опасный пожар под Липецком, заставил сотрудников МЧС перейти в режим повышенной готовности. ЧП случилось минувшим вечером, 7 февраля, в районе села Косыревка, где загорелся металлический гараж, размером 5 на 8 метров.

Пожар вспыхнул по адресу улица Орловская, 42а – на территории нефтебазы, что по умолчанию свидетельствовало о максимальной угрозе. После сигнала, МЧС региона отреагировало по повышенному номеру – на место сразу направили около 15 отделений пожарных, спасателей, а также другие экстренные подразделения и технику.

К счастью, их участие не потребовалось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, после прибытия первого подразделения и оценки ситуации, повышенный номер отменили – угрозы распространения пожара не было. После этого почти все подразделения вернулись к местам дислокации. По итогу сгорела только внутренняя отделка гаража и вещи на площади 8 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.