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Общество8 февраля 2022 12:59

В Липецке до места проведения "Лыжни России 2022" довезут на бесплатных автобусах

За неделю более 600 человек зарегистрировались на гонку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на "Лыжню России 2022"

Липчан приглашают на "Лыжню России 2022"

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 12 февраля, под Липецком состоится "Лыжня России 2022". Онлайн-регистрация продлится до полудня 11 февраля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за первую неделю от участников поступило более 600 заявок.

Организаторы определились с программой мероприятия. В 11.00 стартует гонка на 250 метров для детей до 10 лет включительно. В 11.30 начнется костюмированный забег. В 11.45 - церемония открытия основных состязаний. В 12.00 дадут старт на дистанции 5 и 10 км.

В этот день до базы "Алые паруса", где состоится мероприятие, можно будет доехать бесплатно на автобусах. Транспорт будет курсировать от ТЦ "Ашан" до места гонки и обратно с 9.30. Стартовать автобусы будут по мере заполняемости салонов.