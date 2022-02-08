В Липецкой области расследуют кражу майнинговой фермы

Кражу майнинговой фермы расследуют в Липецкой области. Преступление произошло в Добровском районе еще в конце прошлого года. Ферма располагалась в селе Борисовка, в нежилом помещении, которое оборудовали дорогими аппаратами для операций с криптовалютой.

В помещение проникли в декабре 2021 года, воры взломали замок и вынесли 7 аппаратов для майнинга. Конкретная сумма ущерба не уточняется. Однако уголовное дело возбудили по пунктам «б, в» статьи 158 УК – кража с проникновением и причинением значительного ущерба.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, возбуждение уголовного дела признали законным. Теперь полиция ищет причастных и выясняет все обстоятельства кражи.