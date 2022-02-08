В Липецке автобусы №1 начнут заезжать на военный аэродром

В Липецке изменится схема движения автобусного маршрута №1 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Со среды, 9 февраля, в Липецке изменится работа автобусного маршрута №1 "Центральный рынок - поселок Северный Рудник". Как сообщили в пресс-службе городской администрации, коррективы вносятся в схему движения. По будням автобус, стартуя в 8.05 от Центрального рынка и в 16.58 от Северного Рудника, будет заезжать на военный аэродром - по схеме маршрута №1А.

Более подробную информацию о расписании движения общественного транспорта в городе можно получить в диспетчерской Липецка по телефону 31-00-82. Там же уточнить время прохождения автобуса через конкретную остановку. Напомним, что на официальный сайтах департамента транспорта и МБУ "ЛГТК" можно посмотреть, во сколько автобусы отходят от конечных остановок.