В среду в Липецкой области до +2 градусов, местами туман и гололед

В Липецкой области оттепель и гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 9 февраля, в Липецкой области ожидается облачная погода. Ночью от 1 до 6 градусов ниже ноля. Местами умеренный снег, туман, гололед.

Днем в регионе от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 738 мм рт.ст.

В четверг, 10 февраля, в Липецке также пасмурно. Временами небольшой снег. В темное время суток столбик термометра покажет -2 градуса. Днем оттепель - до 1 градуса выше ноля. К вечеру на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 9-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.

Долгота дня - 9 часов 36 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 7.48. Заход в 17.24.