В среду несколько улиц Липецка останутся без воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 9 февраля, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе РВК-Липецк.

Так, с 10 утра и до окончания работ краны пересохнут в частном секторе по улицам Речная и Буденного. На этот же период времени без воды останутся жители дома №12 по улице Терешковой. Подвоз воды организуют по заявкам жителей.

Специалисты предупреждают, после включения вода может быть мутной некоторое время. Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.