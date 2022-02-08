В преддверии Дня защитника Отечества в Липецке проведут ярмарку

Липчан приглашают на ярмарку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в преддверии Дня защитника Отечества проведут ярмарки. 19 и 20 февраля на территории ТЦ "Елецкий" по улице Хренникова, 1В развернутся торговые ряды с продовольственной и сувенирной продукцией.

Как сообщили в пресс-службе городского Агентства содействия развитию торговой деятельности, липчане смогут выбрать продукты питания от предпринимателей, фермерских хозяйств, личных подворий. Гостям предложат говядину, свинину, мясо домашней птицы, живую и свежемороженую рыбу, колбасную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, орехи, сухофрукты, мед.

На сувенирных лавках разложат крымские товары, изделия ручной работы из шерсти, дерева и натуральной кожи. Там же организуют анимационную программу и полевую кухню.