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Общество8 февраля 2022 15:25

В преддверии Дня защитника Отечества в Липецке проведут ярмарку

Липчанам предложат продукты от фермеров и сувенирную продукцию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на ярмарку

Липчан приглашают на ярмарку

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в преддверии Дня защитника Отечества проведут ярмарки. 19 и 20 февраля на территории ТЦ "Елецкий" по улице Хренникова, 1В развернутся торговые ряды с продовольственной и сувенирной продукцией.

Как сообщили в пресс-службе городского Агентства содействия развитию торговой деятельности, липчане смогут выбрать продукты питания от предпринимателей, фермерских хозяйств, личных подворий. Гостям предложат говядину, свинину, мясо домашней птицы, живую и свежемороженую рыбу, колбасную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, орехи, сухофрукты, мед.

На сувенирных лавках разложат крымские товары, изделия ручной работы из шерсти, дерева и натуральной кожи. Там же организуют анимационную программу и полевую кухню.