Более 200 детей привили от коронавируса в Липецкой области

В Липецкой области продолжается вакцинация против коронавируса. По данным регионального Роспотребнадзора, имеются состоящие из двух прививок вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Также можно получить одну прививку вакциной «Спутник Лайт».

К тому же с января в Липецкую область начала поступать вакцина для детей и подростков – «Спутник М». Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, первой аппликацией вакцины от СOVID-19 в Липецкой области привили уже более 200 детей.

Взрослым, которые получили курс прививок более полугода назад и после этого не болели коронавирусам, рекомендуют пройти ревакцинацию. Более подробно о вакцинах и где их получить, можно узнать по бесплатному телефону «горячей линии»: 8 800 450 48 48.