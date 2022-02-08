Электромонтер под Липецком отдал мошенникам 1.2 млн рублей

В Липецкой области мужчина сам нашел мошенников и отдал им крупную сумму. 43-летний электромонтер заинтересовался заработками на бирже, нашел объявления в сети, прошел по ссылке и оставил заявку.

Вскоре мужчине позвонил «финансовый консультант» и передал клиента «брокеру», который выудил фото паспорта, снилс и водительское удостоверение. Еще попросил фото любого квитка об оплате коммуналки, чтобы зарегистрировать адрес «нового игрока» на бирже.

Консультант по имени Андрей обещал научить липчанина покупать и продавать акции крупных мировых компаний. Выслушав советы, житель села Становое взял кредиты в двух банках, еще 800 000 одолжил у родственников. Всего «вложил» более 1.2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, потерпевший заподозрил обман и пришел писать заявление только через две недели. Причем мужчина настолько поверил, что даже в отделении полиции пытался перевести мошенникам очередную сумму – не дали. Возбудили уголовное дело, убедительных аферистов ищут.