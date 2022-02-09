Липецкий «МицуБАСКЕТ» проиграл гостям с Урала

Хозяева выиграли первую четверть (23:22), но уже втором игровом отрезке откровенно «поплыли» - 15:28. Фото со страницы БК "МицуБАСКЕТ" в VK.

Минувшим вечером на паркете спортзала ЛГТУ местный «МицуБАСКЕТ» уступил челябинскому «Челбаскету» (71:90). Хозяева выиграли первую четверть (23:22), но уже втором игровом отрезке откровенно «поплыли» - 15:28.

Самыми результативными у хозяев оказались Константин Бреев (20 очков), Павел Крыков (12) и Максим Кузнецов (10).

После сегодняшнего игрового дня «МицуБАСКЕТ» занимает последнее 11-е место с 32-мя очками в активе. Ближе всего к липчанам располагаются «Новомосковск» и ставропольское «Динамо» (по 36).

Теперь сегодня, 9 февраля, наши земляки проведут с «Челбаскетом» повторный матч. Начало в 18:00.