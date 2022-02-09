Под Липецком столкнулись два грузовика и легковушка – пострадал один человек

Водитель "Тойоты" не выжил Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Крупная авария с большегрузами произошла в минувший вторник, 8 февраля, в Добровском районе Липецкой области. Там на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись грузовик АФ77А3ВJ с 48-летним водителем и КамАЗ, за рулем которого был 41-летний мужчина. После удара первый грузовик снес ехавший в попутном направлении «Ниссан» с 49-летним водителем. Как сообщили в ГИБДД региона, в аварии пострадал водитель первого большегруза – мужчина в больнице. Предварительная причина ДТП – нарушение бокового интервала.

Еще одна авария произошла на трассе Добринка – Грязи в Грязинском районе, где не справился с управлением 48-летний водитель «Тойоты». Машину вынесло с дороги в кювет. К несчастью, водитель не выжил. Причина аварии – несоответствующая скорость.

Помимо этого за сутки в Липецкой области зарегистрировали 34 ДТП без пострадавших.