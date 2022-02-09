«Открытие» присоединился к Цифровой платформе МСП

Цель платформы - предоставить бизнесу доступ ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна.

Цифровая платформа МСП – это экосистема цифровых сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса. Платформа запущена на домене МСП.РФ в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства.

Одним из ключевых принципов создания Цифровой платформы МСП стало вовлечение предпринимателей в разработку на всех этапах процесса – от определения перечня сервисов до их тестирования.

В момент запуска платформы для предпринимателей доступны 11 сервисов. Среди них – получение кредита до 10 миллионов рублей с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков, в том числе в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Ответ от банков приходит в личный кабинет и заемщик может выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом ставка по кредиту останется неизменной на момент физического оформления. Такой сервис для малого и среднего бизнеса запущен на рынке впервые.

Банк «Открытие» присоединился к проекту одним из первых. Сообщается, что пул банков-партнеров Цифровой платформы МСП будет расширяться, обеспечивая доступ предпринимателей к финансированию.