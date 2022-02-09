Житель Ставрополья с приятелем крал фары с иномарок в Липецке

в Липецке вычислили и поймали автомобильных воров, которые разбирали машины во дворах. В полицию обратился владелец «Фольксваген Поло», который припарковал машину у дома на улице Бунина, а утром обнаружил автомобиль без двух передних фар. Кража произошла еще в середине января.

Момент кражи зафиксировали камеры уличного наблюдения во дворе. На записи видно, как двое мужчин открывают капот иномарки, разламывают решетку и выдергивают фары. Общий ущерб оценили в 45 000 рублей, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – групповая кража.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемыми оказались житель Ставропольского края и липчанин, обоим 31 год. В полиции полагают, что они причастны к серии подобных краж на территории Липецка и области.