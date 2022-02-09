В Липецке отреставрируют подземный переход у Петровского спуска

В Липецке отреставрируют мозаичные панно в подземном переходе у Петровского спуска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, перед началом работ проведут обследование: выявят дефекты, в том числе скрытые, а также оценят техническое состояние строительных конструкций. Эксперты обследуют саму мозаику. Затем специалисты разработают проект ремонта перехода. Провести капремонт планируют к 320-летию Липецка.

Напомним, стены перехода украсили уникальной мозаикой в 70-х годах прошлого века. В основе панно эскизы художника Михаила Виноградова на тему времен Петра Первого и истории липецкого курорта. Среди мозаичных росписей памятник – "пирамида" на Петровском спуске, отпечаток руки императора, корабль, гербы и другие изображения.