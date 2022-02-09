В четверг в Липецке изменят схему движения трамваев

В четверг, 10 февраля, в Липецке изменится схема движения трамваев. Речь идет о маршрутах №1 "Центральный рынок - ДП 6" и №2 "Центральный рынок - 21 микрорайон".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 11.30 до 12.30 электротранспорт маршрута №1 проследует по схеме "9 микрорайон - ДП 6", а №2 - "9 микрорайон - 21 микрорайон". Причина тому - ремонт на сетях освещения в районе моста на улице Терешковой. Как только работы завершатся, трамваи вновь будут двигаться по привычным маршрутам.

Напомним, что узнать подробное расписание общественного транспорта в Липецке можно в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. А время отправления автобусов и трамваев от конечных остановок - на официальных сайтах городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".