В четверг 6 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды

В четверг в Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 10 февраля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. По данным "Россети Центр", с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Неделина, 53; 9 Мая, 20, 20б, 22, 86; проспекта Победы, 5а, 5, 7, 7а, 19, 19а-в. С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат по улицам Боровая, Зои Космодемьянской, Ферросплавная, 42а, 42, 44. Подробности по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до окончания работ холодной воды не будет по адресам: улицы Жуковского, 6а; Семашко, 68; Гагарина, 61а; Одесская; Станционная. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк", воду подвезут к дому №6а по улице Жуковского, №61а по Гагарина и №12 по улице Одесская. Задать интересующие вопросы липчане могут по телефонам 175 и 236-175.