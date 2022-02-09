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Общество9 февраля 2022 16:57

Председатель департамента развития Липецка ушел со своего поста

Антон Затонских написал заявление по собственному желанию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Председатель департамента развития Липецка покинул свой пост. Антон Затонских написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе администрации города, мэр уже его подписала.

Антон Затонских родился в 1988 году в Липецке. В 2010 году окончил Воронежский институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция". Прошел профессиональную подготовку. Служил в органах безопасности РФ. Работал в ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация" в должности советника директора. В декабре 2020 года Затонских стал начальников управления Левобережным округом Липецка. А в июне 2021 возглавил департамент развития территории.

При участии Антона Затонских стартовала работа по созданию единой программы благоустройства дворовый территорий, проект по модернизации контейнерных площадок и выдаче бесплатных баков для ТКО жителям частного сектора.

Напомним, что накануне стало известно об уходе Алексея Романчукевича с должности начальника управления благоустройства. Подробности здесь.