В четверг в Липецкой области мокрый снег и до +3 градусов

В четверг, 10 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Столбик термометра опустится до -9 градусов.

Днем в регионе небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха в светлое время суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Атмосферное давление составит 739 мм рт.ст.

В пятницу, 11 февраля, в Липецке будет облачно. Ночью 3 градуса ниже ноля. Днем около 0 градусов. Синоптики обещают снег с дождем. Ветер переменных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.