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Происшествия10 февраля 2022 6:46

В Липецке задержали тамбовчанина с наркотиками

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке у жителя Тамбовской области нашли наркотики

В Липецке у жителя Тамбовской области нашли наркотики

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные полицейские на улице Богатырская в Липецке задержали 26-летнего жителя Тамбовской области. Его заподозрили в хранении и употреблении наркотиков. Для выяснения всех обстоятельств его доставили в отдел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, во время личного досмотра в карманах куртки и брюк, а также в рюкзаке мужчины нашли свертки с неким веществом - всего 3 штуки. Эксперт подтвердил, что это синтетический наркотик общей массой 2,33 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере". Тамбовчанину грозит до 10 лет лишения свободы. Кстати, его уже привлекали к уголовной ответственности за угон машины.