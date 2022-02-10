В Липецке парень на "Форде" сбил 7-летнюю девочку

В Липецке сбили девочку и женщину Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 425 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, в нетрезвом состоянии за руль сели 7 человек. Еще 62 проигнорировали ремни безопасности. Более 2 000 раз водители превысили скорость, выехали на встречную полосу и нарушили правила парковки.

Накануне, 9 февраля, в Липецке на улице Ленинградская 23-летний водитель "Форда" наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок получил травмы. Медики оказали помощь пострадавшей и отпустили.

В тот же день на улице Титова 58-летний мужчина за рулем "Киа" сбил 48-летнюю женщину. Авария произошла во дворе одного из домов. Медработники также оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.