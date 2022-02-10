В департаменте развития территории Липецка новый председатель

Юрий Сосновский возглавил департамент развития территории Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В департаменте развития территории Липецка новый руководитель. Ведомство возглавил Юрий Сосновский. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Евгения Уваркина. Как сообщили в пресс-службе администрации, к исполнению своих обязанностей председатель приступил с этого четверга, 10 февраля. Он будет руководить департаментом, а также курировать работу Городского центра рекламы.

Юрий Сосновский родился в 1973 году в Липецке. В 1996 году окончил ЛГТУ по специальности инженер-механик. В 2008 году получил диплом юриста в Воронежском институте МВД. В 1993 году устроился на НЛМК. В 2002 году ушел работать в городскую администрацию, где стал заместителем начальника организационно-контрольного отдела. В 2013 году Сосновского назначили начальником этого управления. После трудился в региональной администрации на различных управленческих должностях.

Юрия Сосновского наградили ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года".

Напомним, что накануне стало известно об уходе Антона Затонских с поста председателя департамента развития территории. Он написал заявление по собственному желанию.