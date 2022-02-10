В Липецке поймали молодых парней, ворующих автомобильные аккумуляторы

Липчане воровали автомобильные аккумуляторы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сотрудники уголовного розыска задержали парней 18 и 19 лет, подозреваемых в серии краж автомобильных аккумуляторов. В настоящее время установили их причастность к хищению батарей из 6 машин, припаркованных во дворах. Украденное злодеи хранили в багажнике отечественного автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские знают о 8 фактах краж на территориях Октябрьского и Правобережного районов. Они ищут автовладельцев, которые не обратились с заявлением в полицию. Предварительно, общая сумма ущерба превышает 20 тыс. рублей. Задержанные признались, что хотели сдать аккумуляторы на металлолом.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.