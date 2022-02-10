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Общество10 февраля 2022 11:02

Губернатор Липецкой области заболел коронавирусом и работает удаленно

Игорь Артамонов сообщил, что чувствует себя неплохо
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Губернатор Липецкой области заболел коронавирусом. Об этом Игорь Артамонов сообщил в этот четверг, 10 февраля, на своей странице в Инстаграм. Глава региона записал видео, в котором рассказал подписчикам о своем состоянии.

- Дорогие друзья, ковид пришел ко мне, чувствую себя неплохо, - поделился губернатор. - Перешел на удаленную работу. Надеюсь, что на следующей неделе вернусь на работу очно.

Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 1 733 жителей. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф. При этом выздоровели 893 пациента. Госпитализировали 137 жителей региона. Не удалось спасти 10 человек. При этом на прошлой неделе ОРВИ заболели 15 770 жителей области.