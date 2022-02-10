Под Липецком сгорел частный дом: погиб мужчина

В минувшую среду. 9 февраля, в Липецкой области произошла трагедия. Днем в Грязях по улице Черняховского вспыхнул частный дом. К месту происшествия прибыли 3 отделения пожарно-спасательных частей, а также 2 добровольца из пожарной дружины. Несмотря на их усилия, огонь повредил внутреннюю отделку и имущество по всей площади. К сожалению, в пожаре погиб мужчина. Предварительная причина случившегося - короткое замыкание.

В Липецкой области в пожаре погиб человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в Чаплыгине сгорела "Лада Приора". На тушение пожара выезжало 1 отделение пожарной охраны. ПО предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".