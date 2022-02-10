Под Липецком осудили пенсионерку за ложное сообщение о бомбе

В Липецкой области вынесли приговор хулиганке, которая осенью прошлого года переполошила все спецслужбы. Инцидент произошел 21 сентября в Лебедяни, когда в службу спасения «112» позвонила женщина и сообщила о готовящемся взрыве в многоквартирном доме.

Как и положено в таких случаях, на место стянулись правоохранители, спасатели, медики и другие службы экстренного реагирования. Оцепили территорию, провели эвакуацию людей, проверили все здание и окрестности. К счастью, угроза не подтвердилась.

Вскоре к «анонимному» автору ложного сообщения пришли сотрудники регионального УФСБ и полицейские. Уже в дежурной части 62-летняя женщина чистосердечно призналась, что была пьяна, поэтому хулиганила.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, в полиции возбудили уголовное дело по 207 статье УК – заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Суд приговорил «телефонную террористку» к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в силу.