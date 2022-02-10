В пятницу более 20 улиц Липецка останутся без воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 11 февраля, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра и до окончания работ краны пересохнут по улицам Юных Натуралистов, 14, 14а; Папина, 1а, 1б; а также в частном секторе: Мирная, Урожайная, Биологическая. Воду подвезут к дому №14 по улице Юных Натуралистов.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц Шкатова, 2б, 4, 7, 23, 25; Кротевича, 1, 3, 5, 7; Амурская, 2, 4, 5; 4-я Пятилетка, 7, 10; Орловская, 31; Гайдара, 1а, 2а, 2б, 2-5, 7-9, 11, 13, 15, 19, 17, 21, 23, 25; Луначарского, 1, 1а, 3-5, 6а; Нахимова, 6-8, 10; переулок Ушакова, 2, 4, 1, 6, 8, 5, а также частного сектора: улицы Шкатова, Орловская, Короленко, Пионерская, Нахимова, Амурская, Гайдара, Луначарского, переулки Ушакова, Антипова. Подвоз воды - к дому №7 по улице 4-я Пятилетка.

Воды не будет в санатории "Мечта". Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, после окончания работ вода может быть мутной. Подробности по телефонам 175 и 236-175.