Липчанина оштрафовали за экстремистские записи в соцсетях

В Липецкой области попал под административную статью 26-летний житель Чаплыгинского района. По данным пресс-службы УФСБ региона, парень разместил на своей странице «Вконтакте» экстремистские материалы.

Аудиоматериалы, которые запрещены к распространению, парень выложил в открытом доступе на своей странице. Действия липчанина проверили совестно с районной прокуратурой. Пришли к выводу, что действия подпадают под статью 20.29 КоАП – распространение экстремистских материалов.

По итогу парня оштрафовали, запрещенные материалы он добровольно удалил.