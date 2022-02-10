В январе липецкие управляющие компании не передали показания со 144 приборов учета тепла

Управляющие компании Липецка не передали "Квадре" показания с приборов учета тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В январе управляющие компании Липецка не передали филиалу "Квадры" данные 144 общедомовых приборов учета тепловой энергии. При этом все приборы находятся в рабочем состоянии. Но несмотря на исправность счетчиков, начисления сделают по нормативу.

Как сообщили в пресс-службе "Квадры", специалисты снова обследуют приборы учета в домах, откуда не передали показания. Если счетчик работает, жильцам сделают перерасчет. Корректировку отразят в платежках следующих периодов. В компании подчеркивают, что обслуживание приборов учета, снятие показаний и передача их в ресурсоснабжающие организации входит в обязанности управляющих компаний. Филиал направил забывчивым УК письма, напомнив о необходимости надлежащей эксплуатации приборов и своевременном предоставлении данных.