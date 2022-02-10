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Общество10 февраля 2022 15:37

В пятницу в Липецкой области до +4 градусов, туман, гололед и мокрый снег

Ветер западной четверти
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 11 февраля, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В светлое время суток от -1 до +4 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, дождя, мокрого снега. Местами туман, налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 740 мм рт.ст.

В субботу, 12 февраля, в Липецке немного подморозит. Ночью до 4 градусов ниже ноля. Днем -1 градус. Облачно, возможен небольшой снег. Ветер западный с переходом на северо-западный 7-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.