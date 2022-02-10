Липецкий «МицуБАСКЕТ» разгромно проиграл челябинцам

Самыми результативными у хозяев оказались Дмитрий Неклюдов (13 очков), Максим Кузнецов (10) и Константин Бреев (восемь). Фото со страницы «МицуБАСКЕТ» в VK.

На площадке спортзала ЛГТУ местный «МицуБАСКЕТ» во второй раз проиграл челябинскому «Челбаскету» в рамках мужской суперлиги 2. Если в первой встрече хозяева более – менее держались (71:90), то повторной предстали в роли мальчиков для битья, проиграв с перевесом более чем в два раза – 46:100.

Самыми результативными у хозяев оказались Дмитрий Неклюдов (13 очков), Максим Кузнецов (10) и Константин Бреев (восемь).

После 30-ти игр «МицуБАСКЕТ» занимает последнее 11-е место с 33-мя очками в активе. Ближе всего к липчанам располагаются «Новомосковск» (36) и ставропольское «Динамо» (37).

Теперь 12 - 13 февраля липчане проведут на своем паркете два матча с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи начнутся в 15:00.