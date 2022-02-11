Липецкого дебошира из лифта арестовали на 7 суток и возбудили уголовное дело

Липецкого дебошира из лифта арестовали на 7 суток Фото: принтскрин видео.

В конце января в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной в лифте одного из домов в микрорайоне "Елецкий" в Липецке. В кадре - странный мужчина. В руках у него - бутылки и кирпич. Увидев соседей, он начал замахиваться на них бутылкой. А потом и вовсе выбежал из лифта и, судя по голосам, набросился на кого-то.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в тот вечер пострадали несколько человек. Женщину, проживающую с героем ролика на одной лестничной площадке, нарушитель не пропускал в квартиру, угрожал ножом. Также он ударил 50-летнего мужчину бутылкой по голове. Ему понадобилась помощь медиков.

Полицейские задержали липчанина и доставили в отдел. Оттуда его госпитализировали в медучреждение для стабилизации состояния. Правоохранители составили в отношении горожанина несколько административных протоколов - за потребление наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, за мелкое хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания. Суд назначил фигуранту наказание - 7 суток административного ареста.

Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений 50-летнему мужчине.