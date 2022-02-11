В Липецке из окна 7 этажа выпала 2-летняя девочка

В Липецке в микрорайоне "Елецкий" малышка выпала из окна 7 этажа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 10 февраля, в Липецке произошло несчастье. В микрорайоне "Елецкий" по улице Артемова из окна 7 этажа выпала 2-летняя девочка. Это случилось около 19.00.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Правоохранители выясняли все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Малышку госпитализировали. В настоящее время ребенок в больнице. Информация о ее состоянии уточняется.

Напомним о подобном ЧП, произошедшем накануне Нового года. 31 декабря 2021 года в районе улицы Звездная из окна 5 этажа выпал 4-летний мальчик. На помощь ему пришли школьники, которые вызвали скорую и стали звать на помощь. Подробности здесь.