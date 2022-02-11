С начала зимнего сезона более 15 000 липчан посетили каток Сбера

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Уникальность объекта - это единственный в нашей стране объект, способный в летнее время трансформироваться в фонтан. Зимой специальный состав в системе охлаждения поддерживает холод, необходимый 15 слоям ледового покрытия. Благодаря этому каток продолжает работать даже при небольшой плюсовой температуре воздуха.

Площадь ледовой арены достигает 2,5 тысячи квадратных метров, где одновременно может находиться до 170 человек за один сеанс. На базе катка сформирован пункт проката инвентаря, для начинающих предусмотрена возможность обучения с инструкторами. Помимо самого катания на коньках перед «Звёздным» можно любоваться светомузыкальным шоу. Оборудование интегрировано со светодиодным экраном на фасаде спорткомплекса. Каток работает каждый день с 10 утра до 22 вечера.

Александр Любар, заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк:

«Каток в Липецке – яркий пример положительного влияния ESG-политики Сбера на социальное развитие территорий. Мы видим, что ледовая арена уже подарила радость многим жителям Липецка и стала одним из излюбленных мест отдыха. Впереди еще полтора месяца зимней погоды, надеюсь, что те, кто еще не успел посетить объект, обязательно найдут время приехать на каток и приятно провести время.»