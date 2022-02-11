В Липецке 2-летняя девочка выпала из окна 7 этажа: следователи начали проверку

К происшествию, которое произошло накануне в микрорайоне "Елецкий" в Липецке, подключился Следственный комитет. Следственный отдел по Советскому округу города начал доследственную проверку по факту падения из окна девочки.

По данным следствия, вечером 10 февраля из окна квартиры по улице Артемова выпала малышка 2,5 лет. Она получила травму, характерную при падении с высоты. Юная липчанка находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, девочка из многодетной семьи. Родители в какой-то момент оставили ее без присмотра. Малышка, видимо, взобралась на стол и добралась до окна, находящееся в режиме микропроветривания. Уже внизу ребенка увидел прохожий. Девочка лежала в сугробе.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, условия воспитания и проживания ребенка в семье.