Липецкстат: за неделю бензин в регионе подешевел на 0,2%

В Липецкстате рассказали, как изменились цены на бензин за неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вновь изменились цены на бензин. По данным Липецкстата, по состоянию на 4 февраля топливо в регионе немного подешевело - на 0,2%.

Так, бензин марки АИ-92 в настоящее время в среднем стоит 47,37 рублей за литр. Неделю назад - 47,53 рублей. Разница в 0,3%. Бензин марки АИ-95, напротив, подорожал. Ранее цена за литр была 51,38, а теперь 51,41 рубль. При этом стоимость бензина марки АИ-98, по данным специалистов, остается без изменений - 59,70 рублей.

На 0,2% выросло в цене дизельное топливо. Неделей ранее - 51,71 рубль. В настоящее время за литр дизеля в среднем в Липецкой области просят 51,83 рубль.