«Открытие» вошел в топ-3 по темпам роста ипотечного кредитования

Ипотечный портфель банка по итогам 2021-го вырос больше, чем в среднем по рынку.

«Открытие» занимает второе место по темпам роста ипотеки среди российских банков. За 2021 год банк выдал ипотечных кредитов на 154 миллиарда рублей и занял по этому показателю четвертое место. Треть всех выданных кредитов составила ипотека на покупку вторичной недвижимости. Еще 22% - льготная ипотека с господдержкой.

По словам Нины Крючковой, вице-президента, лидера трайба «Ипотека» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», чтобы расти и удерживать лидерские позиции на ипотечном рынке, банк обеспечивает клиентам привлекательные условия кредитов и удобство обслуживания:

- В 2021 году мы активно развивали цифровые сервисы и дистанционные каналы продаж – в том числе, электронные сделки и возможность выездного оформления ипотеки по адресу клиента. Оформление ипотечного кредита становится все более простым, быстрым и удобным. Ипотека «в два клика» - это уже реальность, - отмечает Крючкова. - Поддерживать привлекательные условия банку помогают собственные спецпрограммы с партнерами-застройщиками и государственные программы льготной ипотеки. Нам есть что предложить клиентам, которые хотят жить в квартире своей мечты.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения. Все подробности - на сайте банка.