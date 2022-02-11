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Происшествия11 февраля 2022 13:49

В пожаре под Липецком погиб человек

В Добринском районе загорелся дом
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 3 пожара. Ночью 10 февраля на улице Урицкого в Липецке полностью сгорела деревянная постройка.

В тот же день утром в селе Большая Плавица Добринского района вспыхнул кирпичный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 отделения пожарной охраны и 1 доброволец. Несмотря на их усилия, пламя уничтожило сгораемые конструкции дома на площади 70 кв.м. Есть погибший. Причину пожара устанавливают.

В Липецкой области сгорел дом

В Липецкой области сгорел дом

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером в селе Березовка Данковского района загорелась квартира в кирпичном доме. К счастью, никто из людей не пострадал. Пожар тушили 2 пожарно-спасательных расчета. Огонь уничтожил напольное покрытие на площади 15 кв.м.