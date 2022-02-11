В Липецке из-за ДТП в районе ЛТЗ образовалась пробка

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 11 февраля, в Липецке в районе ЛТЗ произошло ДТП. У остановки "Площадь Клименкова" прямо на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись две легковушки.

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада Фото: Юлия КЛЮЕВА

Видимо, водитель "Лады" притормозил перед "зеброй", а водитель "Нивы", который двигался сзади, не успел вовремя среагировать. В причинах аварии предстоит разобраться инспекторам ГИБДД.

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам очевидцев, удар был не столь сильным, однако этого хватило, чтобы помять задний бампер "Гранты". Из-за ДТП на улице 3 Сентября образовалась пробка. Не самое лучшее время для заторов - в этот период как раз липчане возвращаются с работы. И тем, кто едет домой по улице 3 Сентября, придется немного задержаться.