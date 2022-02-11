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Происшествия11 февраля 2022 14:13

В Липецке из-за ДТП в районе ЛТЗ образовалась пробка

У остановки №Площадь Клименкова" столкнулись "Лада" и "Нива"
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 11 февраля, в Липецке в районе ЛТЗ произошло ДТП. У остановки "Площадь Клименкова" прямо на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись две легковушки.

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Видимо, водитель "Лады" притормозил перед "зеброй", а водитель "Нивы", который двигался сзади, не успел вовремя среагировать. В причинах аварии предстоит разобраться инспекторам ГИБДД.

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада

В Липецке в районе ЛТЗ столкнулись Нива и Лада

Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам очевидцев, удар был не столь сильным, однако этого хватило, чтобы помять задний бампер "Гранты". Из-за ДТП на улице 3 Сентября образовалась пробка. Не самое лучшее время для заторов - в этот период как раз липчане возвращаются с работы. И тем, кто едет домой по улице 3 Сентября, придется немного задержаться.

Из-за ДТП в районе ЛТЗ образовалась пробка

Из-за ДТП в районе ЛТЗ образовалась пробка

Фото: Юлия КЛЮЕВА