С начала 2022 года в Липецке из 8 человек, упавших с высоты, 3 погибли

В 2021 году от падения с высоты пострадало 79 жителей Липецка. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это на 39% больше, чем в 2020 году. Погибло 24 человека, в том числе 3-летний малыш и юноши 15 и 17 лет. Еще 55 - госпитализировали.

С 1 января по 11 февраля этого года с высоты уже упало 8 липчан - на 60% больше, чем за тот же период 2021 года. Трое погибли, в том числе 16-летний подросток, который 23 января сорвался с Петровского моста.

Напомним, что накануне по улице Артемова из окна 7 этажа выпала 2-летняя малышка. Девочку в тяжелом состоянии доставили с детскую областную больницу. В момент несчастья вся семья была дома - взрослые и двое старших детей. К сожалению, даже минутная отвлеченность может привести к большой беде. По данному факту проводится доследственная проверка.