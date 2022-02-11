В Липецке с последствиями снегопада борются более 20 машин спецтехники

В Липецке начали бороться с последствиями снегопада Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 11 февраля, на борьбу со снегов на улицы Липецка вышли более 20 машин. По данным пресс-службы мэрии, в ночь количество спецтехники увеличат.

В настоящее время специалисты посыпают дороги противогололедными материалами. Первый цикл обработки планируют завершить к 19.00. После 21.00 начнется второй цикл. К 00.00 начнут расчищать тротуары, подходы к остановкам и пешеходным переходам. В 4.00 утра на смену машинам выйдут дворники. Они приведут в порядок пешеходные дорожки.

Специалисты также вывозят снег. Спецтехника работает на улицах Плеханова, Первомайская, Марины Расковой и других. Ночью продолжат трудиться на улицах Катукова, Стаханова, Кривенкова, Желябова, Толстого, Буденного, в районе Коровино.