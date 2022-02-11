Липчанка, пытаясь попасть на фотосессию в оранжерею, лишилась 20000 рублей

Недавно в Липецке открыли для экскурсий и фотосессий оранжерею "Зеленхоза". На этом приятном событии решили нажиться мошенники.

Так, 24-летняя липчанка прокомментировала пост об открытии в соцсетях. Вскоре ей написал якобы администратор оранжереи и предложил забронировать удобную дату для фотосессии. Девушка согласилось и ей пришла ссылка на оплату брони. Она все оплатила, тем самым отправив злодеям данные банковской карты. В итоге с нее списали 20 тыс. рублей.

По данному факту сотрудники отдела полиции №7 проводят проверку. В "Зеленхозе" предупреждают - они не отвечают на комментарии под постами с других страниц и не высылают ссылки для предоплаты, не запрашивают данные карты. Оплатить фотосессию можно только в учреждении. Связаться с предприятием можно по телефону 8-900-989-50-56 или в их аккаунте Инстаграма @zelenhoz_lipetsk.

Напомним, оранжерея по адресу: улица Московская, 2 открыта для посетителей по четвергам с субботам с 11.00 до 16.00. Цена билета за вход - 150 рублей. Детям до 5 лет включительно - бесплатно.