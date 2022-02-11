В 2021 году за добровольную сдачу оружия липчане получили 640000 рублей

В Липецкой области проживают более 30 тыс. владельцев оружия - на руках у них около 39 тыс. единиц.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в 2021 году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления выявили 1,8 тыс. нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Специалисты изъяли свыше 800 единиц оружия. Около 400 единиц и более 1,3 тыс. боеприпасов липчане сдали в добровольном порядке, за что получили из регионального бюджета 640 тыс. рублей.

В январе 2022 года сотрудники подразделений зафиксировали свыше 100 нарушений и изъяли 106 единиц оружия. В этот же период жители региона сдали 27 единиц оружия, получив компенсацию.

Кстати, 12 февраля отмечается День подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. С момента создания службы прошло 53 года.