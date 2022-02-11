В Липецкой области в пятницу до +3 градусов, местами мокрый снег

В Липецке оттепель и мокрый снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами снег и мокрый снег.

Ночью от 0 до 5 градусов ниже ноля. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Днем в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 13 февраля, будет более морозно. В темное время суток столбик термометра опустится до -8 градусов. Днем переменная облачность и около 3 градусов со знаком минус. Преимущественно без осадков. Ветер западный 10-12 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 758 мм рт.ст.