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Общество11 февраля 2022 17:18

Под Липецком предпринимательница хранила в магазинчике контрафактную водку для соседки

А в селе Боринское из павильона изъяли 248 пачек немаркированных сигарет
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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На днях в Липецкой области сотрудники управления потребрынка совместно с прокуратурой отправились в рейд. Они проверили, как в регионе соблюдают законодательство в области оборота алкогольной и табачной продукции.

Так, в селе Крутогорье Липецкого района проверяющие зашли в павильон возле остановки на улице Свободы. Там они нашли контрафактную водку. Предпринимательница, пытаясь выйти сухой из воды, ответила, что бутылки с алкоголем она хранит для соседки. Вот только ни фамилии, ни адреса подруги она не вспомнила.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, в отношении бизнесвумен возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Опасную водку проверяющие изъяли.

А в селе Боринское в павильоне по улице Луначарского изъяли 248 пачек немаркированных сигарет. Владельцу магазинчика тоже грозит административное наказание.