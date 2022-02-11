В субботу и воскресенье в Липецке отключат холодную воду

В выходные некоторые липчане останутся без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные некоторые липчане останутся без воды. Причина тому - ремонт сетей водоснабжения. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

В субботу, 12 февраля, с 10 утра до окончания работ холодную воду отключат жителям улицы Пригородная. По данным пресс-службы РВК-Липецк, по тому же адресу организуют подвоз воды.

В воскресенье, 13 февраля, с 10 утра краны пересохнут в доме №5 по проспекту Сиреневый и дому №8 по проспекты 60 лет СССР. Воду подвезут к дому №8.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175. Кстати, после окончания работ вода некоторое время может быть мутной.