Несовершеннолетний липчанин с другом постарше обокрали автомобиль

На днях в отдел полиции №2 Липецка обратилась пенсионерка. Она сообщила, что у нее похитили шуруповерт, аккумулятор и автомагнитолу из автомобиля ее сына. Ущерб составил 11 400 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали предполагаемых преступников. Ими оказались несовершеннолетний и 18-летний ранее судимый за аналогичное преступление липчанин. Подозреваемые сообщили, что приметили машину, долгое время стоящую в одном из дворов Советского района города. Они, вырвав водительскую дверь, похитили то, что было внутри. Правоохранители выяснили, что автомобиль действительно стоял неподвижно продолжительный период - его владелец был в больнице.

Возбуждено уголовное дело по п."а", ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. В настоящее время молодые люди находятся под подпиской о невыезде.