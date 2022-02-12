Липецкий «МицуБАСКЕТ» потерпел 19-е поражение кряду

В последний раз липчане побеждали 21 ноября прошлого года в Челябинске местный «Челбаскет» (86:69). Фото со страницы «МицуБАСКЕТ» в VK.

Сегодня на площадке спортзала ЛГТУ местный «МицуБАСКЕТ» уступил магнитогорскому «Металлургу» в рамках мужской суперлиги 2. Хозяева создавали подобие интриги в первой (26:29) и третьей четверти (24:28), зато в двух других отрезках игры проиграли «в одну калитку» – 9:17 (2-я) и 8:27 (4-я). Итог – 67:101 в пользу «сталеваров».

Самыми результативными у хозяев оказались Константин Бреев (21 очко), Дмитрий Неклюдов (16) и Евгений Ярмак (14).

Это уже 19-е поражение липчан кряду. В последний раз они побеждали 21 ноября прошлого года в Челябинске местный «Челбаскет» (86:69).

После 31-го матча «МицуБАСКЕТ» занимает последнее 11-е место с 34-мя очками в активе. Ближе всего к липчанам располагаются «Новомосковск» и ставропольское «Динамо» (по 38).

Завтра, 13 февраля, липчане проведут на своем паркете повторный матч с «Металлургом». Начало в 15:00.